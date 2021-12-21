Медиум Николь Кузнецова потратила больше полумиллиона рублей на услуги суррогатной матери

Москва, 21 декабря. Экс-участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова готовится стать матерью в третий раз. Медиум призналась, что ждет ребенка, которого родит суррогатная мать.

Кузнецова воспитывает двоих сыновей, но уже долгое время мечтает о третьем ребенке. Как оказалось, скоро ее желание осуществится — ради этого медиум заплатила более полумиллиона рублей, прошла множество бюрократических процедур и наконец заключила договор с суррогатной матерью. Об этом экстрасенс рассказала в Instagram.

«Сегодня мне сказали, что скоро будет долгожданный перенос наших деток! И я пишу эти строчки, а слезы счастья мне предательски мешают. Страшно? Уже нет, было страшно сделать первый шаг и эту первую оплату. Впереди у нас 38 недель, и это только начало нашей истории», — призналась Кузнецова.

Prt Scr instagram.com / @nikol.official

Экстрасенс также отметила, что даже деньги не избавили ее от проблем во время прохождения всех формальностей. Ее муж также «впал в транс», но теперь паре остается лишь следить за состоянием суррогатной матери.

Экс-участница шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова также стала матерью в этом году. Медиум ранее ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери и рассказала о родительстве.