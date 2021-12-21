Максим Шугалей назвал провальной американскую дипломатию в Ливии

Санкт-Петербург, 21 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал намерение США ввести санкции против тех, кто препятствует проведению выборов в Ливии или угрожает применить силу в процессе голосования. С таким заявлением накануне выступил американский посол в североафриканской стране Ричард Норланд.

«Похоже, что у американских дипломатов, кроме санкций, не осталось ничего ни в методах, ни в лексиконе, ни в головах. Это просто такой условный рефлекс», — написал Шугалей в Telegram-канале.

Он напомнил, что до объявленной даты общенационального голосования в Ливии осталось три дня. При этом до сих пор даже не опубликован окончательный список кандидатов в президенты.

«Миссия ООН, отвечающая за проведение выборов, полностью провалила свою задачу. Не хочу обижать высокопоставленного дипломата, но полное непонимание ситуации в стране пребывания давно стало фирменным стилем американской дипломатии», — отметил эксперт.

Ярким примером неудачной политики США Шугалей назвал активность советника генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефани Уильямс. Не облеченная никакими полномочиями и не имеющая возможности принятия решений, она, по его словам, вносит полную неразбериху и в без того запутанную ситуацию в Ливии.

Ранее социолог заявил, что перенос выборов в африканской стране — следствие преступного сговора ООН с премьер-министром Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой.