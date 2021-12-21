Польская прокуратура предъявила заочное обвинение сбежавшему в Белоруссию военному

Варшава, 21 декабря. Районная прокуратура польского города Белосток выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему ВС Польши и хочет объявить его в розыск.

По имеющейся информации, ранее правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве в отношении польского военного, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. Мужчине грозит от одного до 10 лет лишения свободы.

«Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства», — заявила прокурор Александра Скшиняж.

Ранее сообщалось, что польский военнослужащий Эмиль Чечко, служивший на белорусской границе, признался в убийствах беженцев. Он заявил, что ему приходилось стрелять в нелегалов, прорвавшихся в Польшу. Стоит отметить, что Варшава предлагает весьма странные способы решения проблемы с мигрантами, передает Infox.