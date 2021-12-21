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Жителям России старше 80 лет напомнили о начислении автоматической надбавки к пенсии

Экономика
Жителям России старше 80 лет напомнили о начислении автоматической надбавки к пенсии
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Пенсионеры по достижении определенного возраста могут получить дополнительное пособие к своей страховой пенсии. Об этом пишут представители Пенсионного фонда РФ на страничке «ВКонтакте».

Если гражданину пенсионного возраста исполняется 80 лет, то он в автоматическом режиме получает прибавку к основным выплатам. Отмечается, что писать новых заявлений в Пенсионный фонд для этого нет необходимости.

Страховая пенсия расширяется за счет фиксированных выплат, так как их становится две вместо одной по достижении восьмидесятилетнего возраста. В этом году объем фиксированной выплаты достигает немногим более 6 тыс. рублей. Известно, что в новом году размер пособия вырастет до 6,4 тыс. рублей.

Месячная прибавка после исполнения 80 лет назначается в автоматическом режиме с даты рождения. Выплаты начинают предоставлять со следующего месяца.

Многие россияне смогут получить декабрьские выплаты уже в скором времени. Ранее в ПФР озвучили даты, в которые граждане смогут забрать деньги, перечисляемые по линии ведомства.

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