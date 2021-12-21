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Генерирующие компании требуют обеспечить им безубыточность

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 11:48
Экономика
Генерирующие компании требуют обеспечить им безубыточность
wikipedia.org  /  Andrew Butko

Москва, 21 декабря. Российские генерирующие компании предложили провести масштабную реформу энергетического рынка с бронированием на сутки вперед, узнал «Коммерсантъ».

По информации издания, они попросили регулятора «Совет рынка» установить минимальную стоимость на каждый час торговли и обеспечить норму предпринимательской прибыли. Как отмечается в публикации, это стало реакцией бизнеса на предложение Минэнерго РФ полностью отменить механизм искусственного повышения цен в ночные часы. По мнению компаний, это приведет к потере до 100 млрд рублей выручки в год. «Совет рынка» и Минэнерго, в свою очередь, сообщили, что внимательно изучат предложения.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что с учетом газа энергетика страны на 86% «зеленая». Он уточнил, что около 40% отечественной энергетической структуры — это гидроэнергетика, атомная энергетика и генерация с помощью возобновляемых источников.

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бизнес энергетика безубыточность
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