Растущие цены на газ вынудили энергокомпанию Neckermann Strom AG объявить о банкротстве

Берлин, 21 декабря. Немецкая энергетическая компания Neckermann Strom AG подала в суд заявление о банкротстве из-за растущих цен на энергоносители, в частности, на газ, передает Wirtschafts Woche.

Предприятие позиционирует себя как поставщик экологически чистой энергии и голубого топлива. С момента основания она оказывает услуги 13 тысячам потребителей по всей Германии.

За последние несколько недель в данном секторе объявили о банкротстве сразу несколько энергокомпаний. Сильнее остальных страдают мелкие поставщики, которые вынуждены покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить ответственность за происходящее на потребителей они не могут, так как с клиентами, как правило, у них заключены долгосрочные контракты.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что энергетический кризис, охвативший всю Европу, стал следствием Зеленого пакта, принятого Еврокомиссией в 2019 году. По его словам, выйти из ситуации удастся только после отказа от перехода на экологически чистое топливо.