Пекин, 21 декабря. Украина и США на фоне обострения в отношениях с Россией совершили очередную провокацию в районе Керченского пролива и Крымского моста.

Аналитики Sohu назвали «странным шоу» устроенную украинскими ВМС и ВВС США провокацию на подходе к Керченскому проливу. Эти маневры удивили российских военных, передает «ПолитРоссия».

«Украинский корабль, игнорируя предупреждения российских военных, приблизился к Керченскому проливу и Крымскому мосту, что привело к возникновению опасной ситуации», — говорится в публикации.

Эксперты считают, что украинцы с помощью провокации проверили нервы русских. Украинский корабль сменил курс, но вскоре в районе Керченского пролива был замечен американский самолет-разведчик Е-8С, который пролетел недалеко от Крымского моста. ВКС РФ пришлось поднять в небо свои истребители, чтобы предотвратить нарушение госграниц.

Федеральное агентство новостей /

«Действия американцев на этот раз были очень странными», — сказано в статье.

Аналитиков удивили маневры ВВС США. Дело в том, что американский самолет приблизился к Крымскому мосту, где его держали на мушке десятки российских систем ПВО. Подобный риск стал неожиданностью не только для экспертов, но и для Москвы.

Ранее Infox писал, что США и другие страны НАТО увеличили военную активность у российских границ, в том числе в Черном море. Кроме того, западные страны хотят разместить военную инфраструктуру на Украине, чтобы давить на РФ.