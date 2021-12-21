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Экс-главу Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств

Политика
Экс-главу Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Кишинев, 21 декабря. Бывшего молдавского лидера Игоря Додона вызвали в прокуратуру. Ему собираются предъявить подозрения в хищении государственных средств на 12 млн долларов.

Пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек подтвердила соответствующую информацию. Она добавила, что речь идет о деле компании Energocom.

Ранее экс-глава страны рассказал, что ответственность за кризис в Молдавии лежит на действующем президенте Майе Санду. По словам Додона, вина за происходящее также лежит на странах Запада, которые поддерживают молдавского лидера. Политик подчеркнул, сейчас никто не может помешать их провалам и некомпетентным действиям.

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додон молдавия прокуратура
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