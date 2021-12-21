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Политолог Запорожский случайно «проболтался» об отказе Украины от ЛДНР

Политика
Политолог Запорожский случайно «проболтался» об отказе Украины от ЛДНР
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 21 декабря. Украинский политолог Сергей Запорожский случайно признал отказ Украины от Донбасса.

Инцидент произошел во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале. Эксперт попытался объяснить невозможность закупки угля Киевом у ДНР и ЛНР. В ходе ток-шоу Запорожский решил оправдать разбирательство в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о покупке угля у республик Донбасса. По его словам, в условиях войны такая закупка является невозможной.

Телеведущая Олеся Лосева поинтересовалась, является ли донбасский уголь украинским, ведь в Киеве считают ЛДНР своими территориями, а население республик – украинскими гражданами. Запорожский ответил утвердительно, на что журналистка поинтересовалась, в чем тогда проблема.

Политолог Запорожский случайно «проболтался» об отказе Украины от ЛДНР
pixabay.com /

Ведущий Анатолий Кузичев сделал из слов Запорожского вывод, что Киев уже не считает Донецк и Луганск своими.

«Вы же считаете их частью Украины? И вы постоянно и бесконечно говорите об этом на самых высоких нотах до драматизма. Если это Украина, то живущие там люди — украинцы», — указал политологу журналист.

Кузичев добавил, что Украине никто не мешает покупать у России ряд товаров, тогда как закупка угля у ЛДНР считается госизменой, что само по себе выглядит смешно. Таким образом случайно брошенная фраза Запорожского доказала отказ Украины от республик Донбасса.

Ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Его обвиняют в поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, пишет телеканал «360».

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украина донбасс сергей запорожский
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