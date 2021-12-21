Обозревать The Times Лукас указал на преимущество Путина в противостоянии с Западом

Лондон, 21 декабря. Президент России Владимир Путин умело пользуется двумя ключевыми козырями в геополитическом противостоянии со странами коллективного Запада. Об этом заявил обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Британский эксперт проанализировал новости СМИ о якобы готовящейся «войне на Украине» и пришел к пугающему для Запада выводу: такой сценарий событий, при всех его издержках, принесет Москве больше пользы, чем вреда. Осознавая это, опасается Лукас, страны НАТО могут пойти на попятную и сесть за стол переговоров с Россией. Это событие можно будет приравнять к судьбоносной Ялтинской конференции в 1945 году, на которой лидерами США, Великобритании и СССР было принято решение о разделе послевоенного мира на сферы влияния. Аналогичное соглашение в 2022 году обернется для Запада катастрофой, уверен автор The Times.

«Великие державы проведут с Россией переговоры через головы восточных европейцев, а потом выкрутят им руки, дабы те признали их результаты. Говорить будут о мире, безопасности и диалоге. Но на самом деле Путин покажет всем: кто сильнее, тот и прав», — объяснил его преимущество Эдвард Лукас.

Федеральное агентство новостей /

Второй крупный козырь Путина — это сближение России с Китаем, на фоне которого становится очевидным технологическое преимущество Москвы и Пекина перед коллективным Западом. Отрыв РФ и КНР от стран НАТО становится все более очевидным, и переломить ход ситуации сможет только объединение усилий ЕС и США. Однако, сетует Эдвард Лукас, никаких признаков такого развития событий нет.

Страны НАТО продолжают провокационные действия в отношении России на территории Грузии и Украины, нарушая обозначенные Владимиром Путиным красные линии. Ранее МИД РФ предостерег страны НАТО от разворачивания военной инфраструктуры на территории постсоветских республик. Китай при этом поддержал инициативы Москвы по гарантиям безопасности, передает телеканал «360».