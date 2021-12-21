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The National Interest: ЕС и США подготовили почву для развала Украины

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 11:25
Политика
The National Interest: ЕС и США подготовили почву для развала Украины
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Вашингтон, 21 декабря. Украина достигла худшего положения за всю историю своего существования, сообщает американское издание The National Interest.

Как отмечают авторы материала, «благодарить» за это стоит дипломатию Европейского союза и США, которые своими руками подготовили почву для дестабилизации и развала страны. В 2014 году Запад в прямом смысле слова подставил Киев, из-за чего страна потеряла Крым и Донбасс, уверены журналисты. Одним фактом они объяснили причастность ЕС и США к развалу Украины.

«На Западе принято считать, что все беды Украины связаны исключительно с Россией. Но это не так. Вашингтон и Брюссель приложили свои руки к развалу Украины», — пишет The National Interest.

Журналисты указали на истинных виновников распада страны. Ко всем негативным последствиям, с которыми сегодня столкнулся Киев, привели чрезмерные требования Брюсселя в переговорах по вопросам управления, заключает NI.

Ранее в МИД РФ иронично ответили на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину. Накануне глава Белого дома Джо Байден дал администрации указание предотвратить эту «атаку», о котором в России ничего не знают, пишет телеканал «360».

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Все новости / Политика / The National Interest: ЕС и США подготовили почву для развала Украины
украина сша евросоюз
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