Вашингтон, 21 декабря. Украина достигла худшего положения за всю историю своего существования, сообщает американское издание The National Interest.

Как отмечают авторы материала, «благодарить» за это стоит дипломатию Европейского союза и США, которые своими руками подготовили почву для дестабилизации и развала страны. В 2014 году Запад в прямом смысле слова подставил Киев, из-за чего страна потеряла Крым и Донбасс, уверены журналисты. Одним фактом они объяснили причастность ЕС и США к развалу Украины.

«На Западе принято считать, что все беды Украины связаны исключительно с Россией. Но это не так. Вашингтон и Брюссель приложили свои руки к развалу Украины», — пишет The National Interest.

Журналисты указали на истинных виновников распада страны. Ко всем негативным последствиям, с которыми сегодня столкнулся Киев, привели чрезмерные требования Брюсселя в переговорах по вопросам управления, заключает NI.

Ранее в МИД РФ иронично ответили на заявления США о предотвращении «вторжения» РФ на Украину. Накануне глава Белого дома Джо Байден дал администрации указание предотвратить эту «атаку», о котором в России ничего не знают, пишет телеканал «360».