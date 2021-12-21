ВС Вьетнама получили отремонтированные советские самоходки СУ-100

Ханой, 21 декабря. Военный завод Z753 передал ВС Вьетнама отремонтированные самоходные артиллерийские установки (САУ) СУ-100 и другую военную технику.

По имеющейся информации, бронемашины прошли приемочные испытания, на которых оценивалось состояние систем вооружения, средств связи, двигателей, ходовых частей. В результате вся отремонтированная военная техника была допущена к эксплуатации в войсках.

Отмечается, что советские самоходки СУ-100, несмотря на свой солидный возраст, могут уверенно поражать подходящие к берегу десантные корабли и катера, плавающие транспортеры и танки. На сегодняшний день у командования ВС Вьетнама нет планов по замене этих САУ на более современные.

Ранее российский лидер Владимир Путин и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук по результатам переговоров в Москве выступили с сообщением, в котором передали видение продвижения партнерских отношений до 2030 года. В минувшем году исполнилось 70 лет со дня официального установления отношений между Москвой и Ханоем, передает Infox.