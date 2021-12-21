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Журналисты оценили шансы Черчесова на успех в чемпионате Венгрии

Спорт
Журналисты оценили шансы Черчесова на успех в чемпионате Венгрии
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 21 декабря. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы Станислава Черчесова, заслужившего у российских болельщиков звания «Усы надежды», на посту главного тренера венгерского клубного футбола команды «Ференцварош».

Реагируя на новость о назначении известного российского тренера Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша», Колосков отметил, что у Черчесова есть немалый потенциал, который подкрепляется колоссальным игровым и тренерским опытом, так как «он уже и с «Легией» добивался больших результатов и становился чемпионом Польши. И в сборной России работал успешно». Как считает Колосков, все это способно обеспечить Черчесову «высокий результат» на посту главного тренера венгерского клуба, сообщает Life.ru.

При этом, по мнению Колоскова, далеко не все зависит от Черчесова, не менее важны и квалификация футболистов, и отношения с руководством клуба и тренерским штабом. Тем не менее Колосков однозначно уверен, что Черчесов «способен добиться результата».

Между тем изрядная доля риска в решении Черчесова занять пост главного тренера «Ференцвароша» все-таки имеется. Тут, как обычно, нельзя исключать эффект завышенных ожиданий со стороны руководства клуба и его фанатов. Любой результат, кроме выигрыша венгерского чемпионата, сразу вызовет всеобщее разочарование. Напомним, что у клуба из Будапешта самый дорогой состав в национальном первенстве и самая внушительная коллекция трофеев. Там привыкли находиться на вершине и не простят Черчесову отхода от победных традиций.

Ранее ФАН сообщал о заявлении пресс-службы венгерского клуба «Ференцварош» в связи с решением назначить Станислава Черчесова новым главным тренером команды. Последним местом работы Черчесова была сборная России. Контракт с ним был разорван в июле 2021 года после затянувшейся полосы неудач российской сборной.

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