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Транзит по «Ямал — Европе» приостановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования мощностей

Экономика
Транзит по «Ямал — Европе» приостановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования мощностей
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 21 декабря. Физический поток сырья по газопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ остановился из-за отказа «Газпрома» накануне бронировать мощности прокачки на сегодня. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Вместе с тем реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.

Физический поток энергоносителя в Германию по «Ямалу — Европе» формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). В настоящий момент газ по трубопроводу не поступает.

Холдинг «Газпром» отказался бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 21 декабря, свидетельствуют данные GSA Platform. Вчера концерн забронировал всего 3,8 млн кубических метров сырья на все сутки, хотя к брони предлагалось 89,1 млн «кубов».

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Газпром транзит газа ямал - европа
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