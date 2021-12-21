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НХЛ пообещала в ближайшие дни ответить на вопрос о поездке хоккеистов на ОИ

Спорт
НХЛ пообещала в ближайшие дни ответить на вопрос о поездке хоккеистов на ОИ
nhl.com  /  NHL

Москва, 21 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) пообещала в ближайшее время дать ответ касательно участия игроков в Олимпийских играх в Пекине.

Руководство НХЛ обеспокоено ситуацией с коронавирусом. Поэтому вопрос об участии хоккеистов в Олимпиаде стоит крайне остро. Лига подчеркнула, что приоритетом остается здоровье и безопасность всего сообщества НХЛ.

«Мы и дальше будем действовать гибко в зависимости от ситуации, принимая решения по календарю чемпионата и внося коррективы в протоколы безопасности по мере необходимости», — отмечается в релизе.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в свою очередь заявил, что страна готова к любому решению НХЛ. Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов просит не спешить с выводами и дождаться вердикта. Согласно недавно появившейся информации, решение уже принято. Вероятность участия игроков НХЛ в соревнованиях крайне мала, пишет RT.

Ранее тренер Владимир Плющев высказался о возможном недопуске игроков НХЛ к Олимпиаде в Пекине. По его мнению, это не станет катастрофой для организаторов турнира, передает телеканал «360».

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олимпийские игры нхл коронавирус
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