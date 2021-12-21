Астрологи и нумерологи предупредили об опасности зеркальной даты 21.12.2021

Москва, 21 декабря. Нумерологи считают зеркальные даты особенными, а иногда даже волшебными. Так 21.12.2021 есть шанс изменить свою судьбу в лучшую или худшую сторону.

Специалисты отмечают, что в этой дате отражается день и месяц — 21.12. Однако полностью зеркальными такие даты не считаются, так как в них не отражается год. Но и они обладают очень мощной энергетикой.

«А 21 декабря особенный ещё и тем, что зеркальная часть даты состоит из тех же цифр, что и год: используются только двойка и единица», — сообщает amic.ru.

Астрологи предупреждают, что в этот день велик шанс привлечь удачу. Для этого необходимо быть на позитиве и настроиться на хороший день. Но если человек, наоборот, будет злым, то он рискует навлечь на себя негатив, который вернется втройне.

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В эту дату не рекомендуется делать зло и вступать в конфликты. Кроме того, именно 21 декабря опасно совершать необдуманные поступки и зацикливаться на своих неудачах.

«В зеркальные даты стираются грани между мирами, а потому любой человек может рассчитывать на помощь Вселенной в своих делах», — предупреждают нумерологи.

Звезды рекомендуют настроиться на позитивный лад в зеркальную дату 21.12.2021. Астрологи давно связывают этот период времени с возможностью реализовать свой скрытый потенциал.