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Квартиры дороже 100 млн рублей составляют чуть более 1% российского рынка

Экономика
Квартиры дороже 100 млн рублей составляют чуть более 1% российского рынка
pixabay.com  /  Peter Weideman

Москва, 21 декабря. Доля квартир дороже 100 млн рублей составляет чуть больше 1% от общего объема предложения в 18 крупнейших городах России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства Skolkovo Realty.

Аналитики подсчитали, что всего в 18 городах продается 436 тысяч квартир. Из них лишь 5,7 тысячи лотов выставлены по цене от 100 млн рублей. Лидером среди городов является Москва, где насчитывается 5 тысяч таких квартир. Второе место принадлежит Сочи, где представлено 301 такой объект. Третье место занимает Санкт-Петербург с показателем 299 квартир. Жилье стоимостью выше 100 млн рублей также обнаружились в Казани, Омске, Красноярске, Краснодаре и Калининграде.

Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла за год на 33%. Цена жилья в городах с населением более 500 тысяч человек превысила 100 тысяч рублей.

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жилье недвижимость статистика
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