Купе-кроссовер SQ5 Sportback от Audi стал доступен для заказа в России

Москва, 21 декабря. Представители автомобилестроительной компании из Германии объявили цены на новейший купе-кроссовер в «заряженной» модификации SQ5 Sportback.

Отечественные автолюбители получили возможность сделать предзаказ на новый кроссовер от Audi. Модель оборудуется силовым агрегатом на 354 л.с. объемом 3,0 литра при АКПП на восемь передач.

Ценник на автомобиль начинается от 6,5 млн рублей. Audi SQ5 Sportback на территории РФ будет реализоваться только в одном варианте комплектации. Впервые машину показали осенью прошлого года, а в российские дилер-центры авто приедут весной следующего года.

Улучшенная модификация с индексом SQ5 может похвастаться обновленным экстерьером, шильдиком S-line, десятью вариантами цветового оформления кузовной части. Помимо этого, салон получил другой интерьер, инновационные системы поддержки водителя и множество дополнительных опций. Расширенная вариация включает матричные фары и фонари на органических светодиодах. Кросс может разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, а максимальная скорость модели достигает 250 км/ч.

Автоконцерн Audi ранее эксклюзивно для водителей из Китая презентовал необычную версию седана A8. Машина получила название A8 L Horch Founder's Edition.