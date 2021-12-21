Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 11:38
11:37
Происшествия
Вагон трамвая сошел с рельсов на Заневской площади в Петербурге
11:37
Политика
Экс-главу Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств
11:35
Общество
Почти 30 человек заболели штаммом коронавируса «Омикрон» в России
11:35
Общество
Власти Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры
11:35
Общество
Восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии в Дагестане
11:34
Политика
Соловьев напомнил министру обороны ФРГ об уроках истории и указал на его неосторожность
11:34
Общество
Хирургическое отделение больницы в ЯНАО залило кипятком
11:31
Происшествия
Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
11:30
Политика
Политолог Запорожский случайно «проболтался» об отказе Украины от ЛДНР
11:30
Происшествия
Похитившего 4 млрд рублей экс-зампреда ФСС Ковалевского освободили от ответственности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

iPhone 14 Pro может получить 48-мегапиксельную камеру для съемки в формате 8K

Технологии
iPhone 14 Pro может получить 48-мегапиксельную камеру для съемки в формате 8K
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Москва, 21 декабря. Компания Apple готовится серьезно расширить возможности пользователей iPhone, увлекающихся мобильными съемками. Так, 14 Pro сможет снимать ролики в формате 8K.

Выход iPhone 14 Pro с конвейера может состояться уже в 2022 году. Компания Apple планирует значительно увеличить рыночную долю и прибыль тайваньского сборщика Largan Precision. Для этого техногигант готовится улучшить камеру нового iPhone до показателя в 48-мегапикселей, что позволит пользователям создавать видео в формате 8K. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на TF International Securities.

Эти ролики подойдут для просмотра на гарнитуре для виртуальной реальности. Ее выпуск также запланирован на 2022 год. Кроме того, в 2023 году покупателям станет доступна модель iPhone 15, оснащенная перископом.

На фоне предстоящих новинок Apple планирует оставить без технической поддержки некоторые модели смартфонов. Так, пользователи сразу нескольких моделей iPhone и iPad не смогут перейти на iOS 16.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / iPhone 14 Pro может получить 48-мегапиксельную камеру для съемки в формате 8K
apple iphone камера
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать