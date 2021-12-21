iPhone 14 Pro может получить 48-мегапиксельную камеру для съемки в формате 8K

Москва, 21 декабря. Компания Apple готовится серьезно расширить возможности пользователей iPhone, увлекающихся мобильными съемками. Так, 14 Pro сможет снимать ролики в формате 8K.

Выход iPhone 14 Pro с конвейера может состояться уже в 2022 году. Компания Apple планирует значительно увеличить рыночную долю и прибыль тайваньского сборщика Largan Precision. Для этого техногигант готовится улучшить камеру нового iPhone до показателя в 48-мегапикселей, что позволит пользователям создавать видео в формате 8K. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на TF International Securities.

Эти ролики подойдут для просмотра на гарнитуре для виртуальной реальности. Ее выпуск также запланирован на 2022 год. Кроме того, в 2023 году покупателям станет доступна модель iPhone 15, оснащенная перископом.

На фоне предстоящих новинок Apple планирует оставить без технической поддержки некоторые модели смартфонов. Так, пользователи сразу нескольких моделей iPhone и iPad не смогут перейти на iOS 16.