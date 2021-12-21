В МИД РФ подтвердили отсутствие временных ограничений для Запада на ответ по гарантиям безопасности

Москва, 21 декабря. Москва не ставила каких-либо конкретных сроков для ответа НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Однако Гаврилов отметил, что Россия ждет конкретного ответа от Запада на предложенные соглашения.

«Я, честно говоря, не слышал про ультиматум, про сроки», — констатировал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности. Одним из основных пунктов проекта стало требование Москвы о нерасширении Североатлантического альянса на восток к российским границам. Также в МИД РФ рассчитывают на то, что разработанные документы позволят начать серьезный диалог по вопросам обеспечения стабильности и поддержания мира.