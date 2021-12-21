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Победитель местных выборов в Пакистане погиб в ходе праздничной стрельбы в его честь

Весь мир
Победитель местных выборов в Пакистане погиб в ходе праздничной стрельбы в его честь
Global Look Press  /  Mohammad/Xinhua

Исламабад, 21 декабря. Член суннитской пакистанской партии «Ассамблея исламских клириков» Мухаммад Закрия Хан погиб в ходе праздничной стрельбы в честь его победы на местных выборах.

Инцидент произошел в деревне Суризай провинции Пешавар. Погибший получил должность генерального советника в местной сельской администрации, что и праздновали его сторонники, выражая свою радость оружейной стрельбой. Хан скончался на месте после попадания в него шальной пули, выпущенной в воздух.

При случившемся присутствовали сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на трагедию. В скором времени празднование переросло в траур.

Новость быстро распространилась в социальных сетях, и рядовые пакистанцы выразили сожаление в связи со случившимся инцидентом.

«Печальные новости, да простит вас Аллах. Ученые (богословы — прим. ред.) должны призывать своих избирателей не открывать беспорядочную стрельбу в воздух», — гласит комментарий.

«Да подарит ему всевышний Аллах высокое положение в раю и дарует терпение его семье. Аминь», — пишет другой пользователь.

«Поздравляем успешного кандидата Мухаммада Закрию Хана, который уже застрелен», — говорится в сообщении.

Правящая в Исламской Республике партия «Пакистанское движение за справедливость» потеряла существенную часть своей популярности, о чем свидетельствуют результаты прошедших в стране выборов в местные органы самоуправления.

По неофициальной предварительной информации, в 31 из 64 техсил (административно-территориальных единиц) правящая партия возглавила лишь девять советов, остальные распределились среди оппозиционеров и независимых кандидатов.

Выдвиженец от «Ассамблеи исламских клириков» получил 32 275 голосов на выборах мэра провинции Пешавар, опередив конкурента из «Пакистанского движения за справедливость», который набрал 26 695 голосов.

Правящая партия одержала относительно уверенную победу в Бунерском районе (четыре техсилы из шести), а также в Бунер Худу Хел.

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выборы пакистан трагедия
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