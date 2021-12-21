Победитель местных выборов в Пакистане погиб в ходе праздничной стрельбы в его честь

Исламабад, 21 декабря. Член суннитской пакистанской партии «Ассамблея исламских клириков» Мухаммад Закрия Хан погиб в ходе праздничной стрельбы в честь его победы на местных выборах.

Инцидент произошел в деревне Суризай провинции Пешавар. Погибший получил должность генерального советника в местной сельской администрации, что и праздновали его сторонники, выражая свою радость оружейной стрельбой. Хан скончался на месте после попадания в него шальной пули, выпущенной в воздух.

پشاور کے بڈھ بیر یونین کونسل موسی زئی میں جنرل کونسلر کی نشست پر کامیاب ہونے امیدوار محمد زکریا خان اپنے حامیوں کی ہوائی فائرنگ کے زد میں آکر جان بحق ہوگئے ہیں pic.twitter.com/gy62QBRTkK — خان صاحب ???????? (@Yaa_Qurban) December 20, 2021

При случившемся присутствовали сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на трагедию. В скором времени празднование переросло в траур.

Новость быстро распространилась в социальных сетях, и рядовые пакистанцы выразили сожаление в связи со случившимся инцидентом.

افسوسناک خبر ہے اللہ مغفرت فرمائیں

علماء کرام اپنے ووٹرز کو ہوائی فائرنگ نہ کرنے تلقین کرے — Saeed Afridi (@SaeedAfridee) December 20, 2021

«Печальные новости, да простит вас Аллах. Ученые (богословы — прим. ред.) должны призывать своих избирателей не открывать беспорядочную стрельбу в воздух», — гласит комментарий.

اللہ تعالٰی جنت الفردوس میں اعلٰی مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین — Sardar Shahzad Khan (@SardarS49880721) December 20, 2021

«Да подарит ему всевышний Аллах высокое положение в раю и дарует терпение его семье. Аминь», — пишет другой пользователь.

جے یو آئی (ف)کے کامیاب امیدوار محمد زکریا خان جیت کی خوشی

میں فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے #KPKElection — حسن جہاں (@Qalopatra) December 20, 2021

«Поздравляем успешного кандидата Мухаммада Закрию Хана, который уже застрелен», — говорится в сообщении.

Правящая в Исламской Республике партия «Пакистанское движение за справедливость» потеряла существенную часть своей популярности, о чем свидетельствуют результаты прошедших в стране выборов в местные органы самоуправления.

По неофициальной предварительной информации, в 31 из 64 техсил (административно-территориальных единиц) правящая партия возглавила лишь девять советов, остальные распределились среди оппозиционеров и независимых кандидатов.

Выдвиженец от «Ассамблеи исламских клириков» получил 32 275 голосов на выборах мэра провинции Пешавар, опередив конкурента из «Пакистанского движения за справедливость», который набрал 26 695 голосов.

Правящая партия одержала относительно уверенную победу в Бунерском районе (четыре техсилы из шести), а также в Бунер Худу Хел.