В МИД Китая заявили о недопустимости размещения американских ракет в Европе

Пекин, 21 декабря. Китайский МИД выступил против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Внешнеполитическое ведомство КНР заявило, что страна придерживается политики неприменения ядерного оружия первой. Там отметили, что Пекин уже неоднократно выражал свою официальную позицию о размещении ракет средней дальности, передает РИА Новости.

«Пекин решительно выступает против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме», — подчеркнули в МИД Китая.

Ранее в Китае заявили, что американцы намеренно нагнетают обстановку на территории Украины, чтобы оправдать свои действия по расширению НАТО. Пекин также осудил создание нового военного альянса США, Австралии и Великобритании, передает Infox.