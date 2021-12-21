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NYT: США и Великобритания направили на Украину киберэкспертов для защиты от атак

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 10:51
Политика
NYT: США и Великобритания направили на Украину киберэкспертов для защиты от атак
freepik.com  /  diana.grytsku

Вашингтон, 21 декабря. Власти США и Великобритании направили в Киев команду киберэкспертов, сообщает американское издание New York Times.

Как сообщили журналисты, таким образом Вашингтон и Лондон намерены помочь Украине защититься от возможных кибератак против энергосетей, банковской системы и других важных элементов экономики и правительства. По версии западных чиновников, все это может сделать Россия.

«Россия таким образом попыталась бы выставить украинского президента Владимира Зеленского неумелым и беззащитным, и, возможно, обеспечить предлог для вторжения», — пишут авторы материала.

Запад неоднократно бездоказательно обвинял Россию в кибератаках и вмешательстве во внутренние дела. В Кремле отвергали эти заявления и отмечали, что Москва готова к диалогу по кибербезопасности. Также Украина заявляла о якобы «усилении агрессивных действий» со стороны России. В Кремле ответили, что подобные огульные обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО около российских границ.

Ранее Госдепартамент поднял уровень угрозы для граждан США на Украине до максимального в условиях распространения коронавируса. Американцам рекомендуют проявлять повышенную осторожность при ухудшении эпидемиологической обстановки на Украине.

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Все новости / Политика / NYT: США и Великобритания направили на Украину киберэкспертов для защиты от атак
украина сша великобритания
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