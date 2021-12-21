Прирост запасов «Газпрома» в 2021 году может составить 515 млрд кубометров

Москва, 21 декабря. Прирост запасов голубого топлива «Газпрома» в 2021 году ожидается на уровне 515 млрд кубометров. Об этом заявил гендиректор «Газпром ВНИИГАЗ», замначальника департамента «Газпрома» Максим Недзвецкий.

В минувшем году прирост запасов госкомпании составил 486 млрд кубических метров, отметил он в интервью корпоративному журналу «Газпром».

При этом ранее сообщалось, что объем добычи сырья группой «Газпром» в 2021 году возрастет на 55 млрд кубометров и превысит 510 млрд куб. м. Это рекордный за последнее десятилетие уровень добычи.

Компания «Газпром» увеличила экспорт энергоносителя в Турцию — по итогам 11 месяцев рост поставок составил 83,7% в годовом выражении Двумя основными топливными магистралями выступают «Турецкий поток» и «Голубой поток».