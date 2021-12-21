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Котировки газа в Европе могут превысить 2000 долларов на фоне холодов

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 10:48
Экономика
Котировки газа в Европе могут превысить 2000 долларов на фоне холодов
gazprom.com  /  Gazprom

Москва, 21 декабря. Стоимость газа в Европе может преодолеть отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров до конца текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

В настоящее время биржевая цена газа на европейском рынке достигает 1827 долларов. Котировки растут на фоне новостей об остановке и развороте газового потока в трубопроводе «Ямал — Европа».

Как считают эксперты, главной причиной высоких цен является низкий запас топлива в подземных хранилищах. Второй причиной является снижение поставок российского газа. Третий фактор — наступление в Европе зимних холодов. Помимо этого, на цены давит неопределенность с запуском «Северного потока — 2». Аналитики утверждают, что газовый рынок стал более чувствителен к новостям, чем когда-либо.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что энергетический кризис в Европе может усугубиться. По мнению авторов, это связано со снижением поставок газа из РФ.

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газ прогноз европа
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