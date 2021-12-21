Обвиненного в домогательствах Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель»

Лос-Анджелес, 21 декабря. Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот лишился работы в новом проекте. Студия Universal отстранила актера от участия в «Уравнителе».

Скандал вокруг голливудской звезды продолжает набирать обороты после обвинений в насилии. Уже три женщины заявили, что подверглись домогательствам со стороны знаменитости, но отказались раскрыть свои имена.

Тем не менее, студия Universal приняла решение уволить актера из сериала «Уравнитель» — переосмысления оригинальной многосерийной драмы 1985 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на продюсерский центр.

«Крис Нот более не будет сниматься в дополнительных эпизодах «Уравнителя», [распоряжение] вступает в силу немедленно», — заверили представители Universal.

Помимо роли в новом проекте, актер также остался без агента. Актерское агентство расторгло договор с Нотом вскоре после обвинений, хотя тот был их клиентом лишь с сентября.