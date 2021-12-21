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Билет на новогодний концерт с участием Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Билет на новогодний концерт с участием Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей
Pr Scr instagram.com  /  v_serduchka

Москва, 21 декабря. Певец Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, порадует поклонников своего творчества новогодним выступлением на фестивале Big Art Festival в Дубае. Билет на вечеринку обойдется в 2 тысячи евро (около 167 тысяч рублей).

Кроме Верки Сердючки, на концерте выступит популярный российский коллектив «Иванушки International». Гонорар звезд 90-х будет намного меньше, чем у украинской исполнительницы. «Иванушки» получат по 1,5 миллиона рублей каждый, пишет Teleprogramma.pro.

Гонорар Сердючки составит более 15 миллионов рублей. Такие деньги объясняются тем, что у Данилко большой коллектив — танцоры и музыканты. Поэтому такая сумма вполне оправдана.

Организаторы шоу признаются, что выступление любимой народом Сердючки будет «очень дорогим». Однако знаменитость — лучший выбор в Новый год. Договариваться о выступлении Данилко пришлось за полтора года.

Певец потребовал, чтобы по приезде в ОАЭ ему и его артистам обеспечили достаточный уровень комфорта. Он полетит первым классом и будет жить в пятизвездочном люксе. В гримерке артист хочет видеть 299 белых роз, элитное шампанское и черную икру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Билет на новогодний концерт с участием Верки Сердючки стоит 167 тысяч рублей
новый год концерт сердючка
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