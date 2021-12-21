Друзья семьи Байденов приютят собаку, покусавшую охрану президента США

Вашингтон, 21 декабря. Пес президента США Джо Байдена по кличке Мейджор больше не будет жить в Белом доме и переедет к друзьям семьи. Об этом сообщил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл Ла Роса.

Щенок переехал в Белый дом в начале 2021 года, когда Байден стал президентом. За это время Мейджор так и не смог привыкнуть к новой жизни. Собака проходила курс дрессировки, но это не помешало ей периодически кусать сотрудников администрации президента, в том числе его охранников. В результате Байдены приняли решение отдать его другим хозяевам.

«После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи», — рассказал Ла Роса.

В Белый дом Байден переехал вместе с Мейджором и 13-летним псом по кличке Чемп, который умер в июне. В апреле 2021 года Мейджор покусал садовника, который работал на лужайке.