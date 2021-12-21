Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 11:37
11:35
Общество
Почти 30 человек заболели штаммом коронавируса «Омикрон» в России
11:35
Общество
Власти Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры
11:35
Общество
Восемь детей за два года получили лечение от спинальной мышечной атрофии в Дагестане
11:34
Политика
Соловьев напомнил министру обороны ФРГ об уроках истории и указал на его неосторожность
11:34
Общество
Хирургическое отделение больницы в ЯНАО залило кипятком
11:31
Происшествия
Подпольных торговцев черной икрой задержали на Центральном рынке в Новосибирске
11:30
Политика
Политолог Запорожский случайно «проболтался» об отказе Украины от ЛДНР
11:30
Происшествия
Похитившего 4 млрд рублей экс-зампреда ФСС Ковалевского освободили от ответственности
11:29
Политика
Обозревать The Times Лукас указал на преимущество Путина в противостоянии с Западом
11:29
Политика
Елена Панина сказала, кому было выгодно крушение малайзийского Boeing-777
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Друзья семьи Байденов приютят собаку, покусавшую охрану президента США

Политика
Друзья семьи Байденов приютят собаку, покусавшую охрану президента США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 21 декабря. Пес президента США Джо Байдена по кличке Мейджор больше не будет жить в Белом доме и переедет к друзьям семьи. Об этом сообщил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл Ла Роса.

Щенок переехал в Белый дом в начале 2021 года, когда Байден стал президентом. За это время Мейджор так и не смог привыкнуть к новой жизни. Собака проходила курс дрессировки, но это не помешало ей периодически кусать сотрудников администрации президента, в том числе его охранников. В результате Байдены приняли решение отдать его другим хозяевам.

«После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи», — рассказал Ла Роса.

В Белый дом Байден переехал вместе с Мейджором и 13-летним псом по кличке Чемп, который умер в июне. В апреле 2021 года Мейджор покусал садовника, который работал на лужайке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Друзья семьи Байденов приютят собаку, покусавшую охрану президента США
сша белый дом байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать