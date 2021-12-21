«Спартак» ямайской песней анонсировал покупку футболиста Шамара Николсона

Москва, 21 декабря. Московский «Спартак» договорился о трансфере ямайского футболиста и форварда бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамара Николсона. Команда опубликовала пост с намеком на приобретение нового игрока.

В Twitter-аккаунте красно-белых появился загадочный пост с фрагментом песни ямайской регги-фьюжн группы Inner Circle. Некоторые подписчики предположили, что таким образом «Спартак» анонсировал трансфер.

Как указал Telegram-канал «Ложа прессы», столичный клуб договорился с «Шарлеруа» о переходе 24-летнего Николсона в «Спартак». Transfermarkt оценивает ямальского нападающего в 3 миллиона евро.

В составе «Шарлеруа» Николсон провел 83 матча. На его счету 31 гол и 11 результативных передач. За сборную Ямайки он отыграл 29 матчей и отличился десять раз, пишет RT.

Чуть меньше недели назад «Спартак» объявил о новом главном тренере. На смену Рую Витории пришел итальянский специалист Паоло Ваноли. Он еще ни разу не выступал на позиции главного тренера, при этом у него есть опыт работы с топовыми клубами, например с «Челси» и «Интером», в качестве ассистента.