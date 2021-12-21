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Коротченко: отказ НАТО от гарантий безопасности вынудит Россию создать контругрозы

Армия
Коротченко: отказ НАТО от гарантий безопасности вынудит Россию создать контругрозы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 декабря. Россия «создаст контругрозы» в самых чувствительных для НАТО местах в ответ на нежелание военно-политического блока предоставить стране письменные гарантии безопасности, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью газете «Взгляд» он спрогнозировал жесткий ответ России на отказ НАТО от сделки по безопасности. По его словам, Запад вынудит Москву дать адекватный ответ, если не будут приняты российские предложения. Коротченко заявил, что военные ВС РФ в рамках заключенных с Минском двусторонних союзных обязательств могут перебросить на территорию Белоруссии ядерное оружие.

«Дислоцировать в Белоруссии ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами "Искандер", оснащенными ядерными зарядами. Эти-то ракеты и будут наведены на объекты на территории стран НАТО, представляющие для нас угрозу», — заявил эксперт.

Коротченко также предположил, что Москва может создать общее пространство безопасности с ЛНР и ДНР. Такой шаг вполне возможен, если Североатлантический альянс решит развернуть на территории Украины боевые системы.

Ранее украинский экс-президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна первой среди других стран отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле подчеркивали, что РФ не может помешать вступлению Киева в НАТО, но она будет минимизировать последствия от такого расширения Альянса, передает Infox.

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