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Псаки: США могут ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова

Политика
Псаки: США могут ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 21 декабря. США могут ввести санкции против украинского олигарха Рината Ахметова. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Администрации президента США не исключила возможность введения новых санкций. По словам Псаки, ограничения могут применить в связи с «наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной».

«Очевидно, мы рассматриваем широкий спектр санкций», — ответила пресс-секретарь Белого дома журналистам на вопрос о бизнесмене Ахметове.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что олигарх может быть причастен к подготовке государственного переворота.

Советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк в начале декабря оценил ситуацию в стране. По словам политика, Зеленский смог предотвратить переворот на Украине.

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