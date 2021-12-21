Псаки: США могут ввести санкции против украинского бизнесмена Ахметова

Вашингтон, 21 декабря. США могут ввести санкции против украинского олигарха Рината Ахметова. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Администрации президента США не исключила возможность введения новых санкций. По словам Псаки, ограничения могут применить в связи с «наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной».

«Очевидно, мы рассматриваем широкий спектр санкций», — ответила пресс-секретарь Белого дома журналистам на вопрос о бизнесмене Ахметове.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что олигарх может быть причастен к подготовке государственного переворота.

Советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк в начале декабря оценил ситуацию в стране. По словам политика, Зеленский смог предотвратить переворот на Украине.