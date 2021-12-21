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Регионы РФ получат более 24 млрд рублей на строительство школ

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 10:27
Экономика
Регионы РФ получат более 24 млрд рублей на строительство школ
pxfuel.com

Москва, 21 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 23 региона более 24 млрд рублей на строительство школ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидии получат 23 региона: все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы на территории этих субъектов будет возведено 49 современных школ и появится свыше 45 тысяч дополнительных учебных мест, говорится на сайте правительства.

Всего в 2021-2024 годах на строительство новых общеобразовательных учреждений из федерального бюджета будет выделено около 234 млрд рублей. Эти деньги поступят в рамках программы «Развитие образования».

Правительство РФ также поддержит сбалансированность региональных бюджетов с помощью выделения допсредств. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

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кабмин школы мишустин регионы
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