Регионы РФ получат более 24 млрд рублей на строительство школ

Москва, 21 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 23 региона более 24 млрд рублей на строительство школ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидии получат 23 региона: все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы на территории этих субъектов будет возведено 49 современных школ и появится свыше 45 тысяч дополнительных учебных мест, говорится на сайте правительства.

Всего в 2021-2024 годах на строительство новых общеобразовательных учреждений из федерального бюджета будет выделено около 234 млрд рублей. Эти деньги поступят в рамках программы «Развитие образования».

Правительство РФ также поддержит сбалансированность региональных бюджетов с помощью выделения допсредств. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.