Эксперт по алкопродукции Черниговский рассказал, как выбрать хорошее вино за 200 рублей

Журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вин; цены в нем варьируются от 500 до 4000 рублей и выше. При этом на полках магазинов мы видим продукцию куда более бюджетную, и вина за 200 или 300 рублей активно скупаются российским потребителем. Однако можно ли пить алкоголь из этого ценового сегмента и как выбрать бюджетный вариант с опорой на качество? За ответами на эти вопросы ФАН обратился к генеральному директору «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максиму Черниговскому.

С июля прошлого года в России стал действовать закон о виноградарстве и виноделии, который установил достаточно жесткие условия по части производства соответствующей продукции. Сегодня вином можно назвать только тот напиток, который произведен на территории страны и из отечественного виноматериала. Такие требования серьезно усилили качество выпускаемой готовой продукции, хоть и снизили ее объемы более чем на 20% в сравнении с прошлым годом.

«Понятно, что вина за 200 рублей не смогли бы попасть в этот рейтинг, но за 200-250 рублей можно купить вполне приличное вино, которое раньше входило в категорию столовых вин. Например, из какого-нибудь винодельческого региона типа Краснодара или того же Крыма, — говорит Максим Черниговский. — Да, это не какой-то высочайший винодельческий респект, но это качественное, нормальное вино. А если говорить о продукции, которая бы отвечала мировым аналогам высочайшего класса, то посмотрите в рейтинг, там все начинается от 500 рублей».

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Однако хватать первую попавшуюся бутылку за эти деньги не стоит, ведь ориентироваться нужно на другой показатель: легальный это продукт или нет. Качественный и во всех отношениях безопасный напиток (пусть и без изысков) может стоить 200 рублей, главное — убедиться, что он попадает в первый сегмент рынка.

«В этом плане я всем очень рекомендую скачать на свой смартфон приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Вы приходите в магазин, сканируете посредством этой программы акцизную марку в месте QR-кода, и вам сразу же выдается вся информация о данной бутылке. Кто произвел эту продукцию, когда она была произведена, фотографии этикеток и даже информация о розничном магазине, где вы купили эту алкогольную продукцию, вплоть до номера кассы. Причем это касается не только винодельческой продукции, а всей алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, — рассказывает эксперт. — Ответственно утверждаю, что вся легальная на сегодняшний день продукция качественная и совершенно безопасная. И, чтобы себя комфортно чувствовать, надо убедиться, что продукция легальная. А регулятор в лице Росалкогольрегулирования все для этого сделал».

Проверить качество товара без смартфона и приложения тоже возможно — любой магазин по вашему требованию должен предоставить лицензию на право розничной реализации алкогольной продукции. Реестр таких лицензий доступен на сайте того же Росалкогольрегулирования: войти и проверить документы можно в любой момент.

Ранее Максим Черниговский рассказал, как выбрать качественное шампанское к Новому году. По словам эксперта, пренебрегать шампанским отечественных производителей не стоит. Во-первых, оно дешевле, а во-вторых, его можно подобрать в зависимости от вкусовых предпочтений и возможностей кошелька.