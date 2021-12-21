Скидки на услуги и почасовая программа пребывания: зачем нужен консьерж-сервис в Дубае

С каждым годом ОАЭ посещают все больше туристов со всего мира. В частности, Дубай считается одним из самых привлекательных городов для отдыха. Ежегодно он притягивает сотни тысяч российских туристов, поскольку славится своей роскошью, качеством сервиса, разнообразным шопингом и королевскими отелями. Как сделать отдых в этой стране максимально комфортным, в беседе с ФАН рассказала управляющая консьерж-сервиса Premium Dubai Ольга Куренкова.

Дубай, по словам Куренковой, — удивительный город, где вековые восточные традиции переплетены с суперсовременной инфраструктурой. Местные достопримечательности с уникальными сооружениями, которых нет больше ни в одном городе мира, поражают воображение. Белоснежный песок, чистейшая вода, предупредительный сервис и отсутствие навязчивых торговцев делают отдых в Дубае действительно одним из лучших в мире и неизменно притягивают к себе тысячи туристов, которые воочию желают убедиться в этом и насладиться первоклассным отдыхом.

«В первом полугодии 2021-го российский турпоток в Дубай оказался на 15% выше, чем за тот же период прошлого года. В октябре нынешнего года всемирная выставка Dubai Expo 2020 в Дубае приняла свыше 2,35 млн посетителей. Гости, побывавшие тут хотя бы один раз, бесспорно, вернутся сюда, каждый раз открывая для себя что-то новое. Страна пользуется большим спросом у гостей премиального сегмента», — сказала собеседница ФАН.

Из личного архива Ольги Куренковой /

По словам Куренковой, туристы приезжают в Дубай еще и за сервисом. Они хотят побывать в лучших отелях, где уровень сервиса находится на высшем уровне, а также в ресторанах с именитыми поварами. Помимо этого, точками притяжения туристов стали самая высокая в мире башня Burj Khalifa, самый большой поющий фонтан, первый в мире искусственный остров в виде пальмы, единственный в мире семизвездочный отель, самый большой в мире торговый центр.

«Чтобы путешествие в Эмираты было максимально комфортным, лучше заранее привлечь консьерж-службу для организации отдыха в этой стране. Немногие знают, но консьерж-сервис пользуется огромной популярностью среди туристов из России. В Дубай обычно прилетают туристы с достатком выше среднего и часто уже в аэропорту просят организовать VIP-встречу без очереди, забронировать столик в лучшем ресторане Дубая, а на экскурсии отвозить индивидуально, сохраняя при этом конфиденциальность самих отдыхающих», — рассказала Куренкова.

Как объяснила специалист, консьерж-сервис организовывает отдых под ключ. С учетом всех пожеланий туриста составляется программа пребывания на каждый час с момента прибытия в страну и до самого отлета обратно. Плюсы таких служб в том, что большинство услуг предоставляются со скидкой, в отличие от прямого бронирования, да и в целом осуществляется индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ранее эксперт по туризму Стелла Халикова-Брундукова рассказала, во сколько обойдутся новогодние каникулы в Дубае. По ее словам, в зависимости от отеля за недельный отдых в ОАЭ на двоих придется выложить от 148 тысяч до 187 тысяч рублей.