В МИД РФ назвали недопустимым размещение инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Москва, 21 декабря. Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на территории Украины и Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В эфире «Соловьев Live» российский дипломат отметил, что западным странам не удастся «заболтать» Россию. Он назвал недопустимым размещение военных объектов Североатлантического альянса на Украине и в Грузии.

«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении НАТО.

Ранее Гаврилов заявил, что Альянс должен оперативно ответить на российские предложения по безопасности. По его словам, настало время для серьезного разговора между Россией и Западом.