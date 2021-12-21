Дмитрий Тарасов ответил на унизительную речь Ольги Бузовой

Москва, 21 декабря. Футболист Дмитрий Тарасов встретился с бывшей супругой Ольгой Бузовой на светском мероприятии. Телеведущая попыталась задеть спортсмена в своей речи, однако он неожиданно отреагировал на оскорбления.

Тарасов и Бузова стали звездами церемонии награждения самых стильных российских селебрити. Телеведущая получила статуэтку в категории «Fashion-артист года» и вышла на сцену с благодарственной речью, в которой неожиданно решила упомянуть экс-супруга. Артистка предположила, что Тарасов наверняка кусает локти, считает себя «дураком» и жалеет, что потерял ее.

Футболист не стал игнорировать оскорбления со стороны экс-жены. Тарасов также вышел на сцену за наградой и неожиданно ответил на унизительную речь звезды теплыми пожеланиями.

«А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая!» — заявил спортсмен.

Бузова и Тарасов продержались в браке около четырех лет. Пара сыграла свадьбу в 2012 году, но затем их отношения дали трещину. Ведущая утверждала, что рассталась с футболистом из-за его измены.

Тарасов уже несколько лет счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Спортсмен даже посвятил супруге романтический трек. Недавно вышел клип с участием футболиста.