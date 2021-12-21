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Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 21 декабря не заинтересовали «Газпром»

Экономика
Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 21 декабря не заинтересовали «Газпром»
pixabay.com

Росток, 21 декабря. Российский газовый холдинг не стал бронировать мощности маршрута «Ямал — Европа» на вторник, из-за чего магистраль может переключиться на реверс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные GSA Platform.

«Газпром» решил не прокачивать природный газ по газопроводу «Ямал — Европа» сегодня, так как не стал резервировать мощности в рамках стандартной сессии бронирования, а также проигнорировал дополнительную сессию, что подтверждает информация немецкого оператора GSA Platform.

Отмечается, что сумма заявок на поставки по трубопроводу на 21 декабря из Польши в Германию, напротив, говорит о том, что магистраль перейдет в реверс и станет прокачивать голубое топливо в другом направлении (с запада на восток).

Вчера концерн забронировал только 3,8 млн кубических метров сырья на все сутки, хотя к брони предлагалось 89,1 млн «кубов». Это около 4,3% от максимальной мощности газопровода. В воскресенье, 19 декабря, резерв равнялся 4,7 млн кубометров, а в субботу, 18 декабря, он составлял 5,2 млн куб. м. Резкое падение произошло именно в начале выходных, так как в пятницу бронирование составляло 27 млн «кубов».

Общая пропускная способность трубопровода «Ямал — Европа» достигает 33 млрд кубических метров топлива в год. Протяженность маршрута составляет 2 тыс. километров, а участок в 683 км на территории Польши принадлежит совместному предприятию EuRoPol Gaz. Участок управляется польским оператором Gaz-System.

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Все новости / Экономика / Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 21 декабря не заинтересовали «Газпром»
Газпром польша германия европа природный газ бронь Ямал — Европа GSA Platform
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