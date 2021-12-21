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«Этот день в истории». Что произошло 21 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня самый короткий день в году, точнее, световой день. С этой даты продолжительность светлого времени суток начинает увеличиваться. Так называемый «День зимнего солнцестояния» сдвигается примерно на одни сутки за три тысячи лет. Так во времена правления Юлия Цезаря эта дата выпадала на 25 декабря.

Баскетбол родился 21 декабря в 1891 году. Идея игры и первых ее правил пришла в голову учителю по физкультуре Джеймсу Нейсмиту из штата Спрингфилд в США. Он прикрепил корзинки для персиков, разделил учеников на команды и устроил первый в истории матч.

Кто из нас не решал кроссворды? Кажется, в мире нет таких людей. Сегодня знаменитая игра празднует день рождения. Однажды, появившись на страницах воскресного номера газеты The New York World в 1913 году, головоломка обрела чрезвычайную популярность. Одним из претендентов на роль изобретателя кроссворда был заключенный Виктор Орвилл. Говорят, он рисовал кроссворды на клетках пола тюремной камеры.

Чем еще запомнится 21 день декабря, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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