Количество ликвидированных компаний сократилось в России до 6-летнего минимума

Москва, 21 декабря. Число закрытых компаний в РФ за 2021 год опустилось до минимума за шесть лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся организаций упало относительно того же периода ковидного 2020 года на четверть.

«Рынок покинули 345,7 тыс. компаний , что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние 6 лет», — сообщается в документе.

Наиболее заметно показатель сократился в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3%), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), а также в Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).

Финские компании рассчитывают на рост бизнеса в России. Об этом рассказала генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.