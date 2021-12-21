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Средняя цена «квадрата» в российских новостройках выросла за год на 33%

Экономика
Средняя цена «квадрата» в российских новостройках выросла за год на 33%
Невские Новости

Москва, 21 декабря. Средняя стоимость квадратного метра новостроек в городах РФ с населением от 500 тысяч человек впервые за историю наблюдений превысила 100 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании «ЦИАН.Аналитики».

С декабря 2020 года цена 1 кв. м на первичном рынке поднялась на 33% (c 76,8 тыс. руб). Причем рост цен в городах-миллионниках оказался немного меньше — 29%, с 88,1 до 114 тыс. рублей. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн граждан рост цены 1 кв. м составил 38% — с 67,4 до 93 тыс. рублей.

Наибольшая динамика пришлась на первое полугодие, указали в ЦИАН. К примеру, в июне 2021 года месячный рост цен достиг максимума — 4,3%. Это было связано в том числе с завершением действия программы льготной ипотеки на прежних условиях.

Вторичное жилье за год подорожало в России на 37%. Квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем достиг стоимости в 104,9 тыс. рублей.

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