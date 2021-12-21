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Дипломат Гаврилов: НАТО должна оперативно ответить на предложения России по безопасности

Политика
Дипломат Гаврилов: НАТО должна оперативно ответить на предложения России по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 21 декабря. Страны НАТО должны дать оперативный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» дипломат заявил, что РФ ждет от западных стран реальных шагов по снятию российских озабоченностей в сфере безопасности. По его словам, Североатлантический альянс понимает, что Москва не блефует, поэтому настал момент истины.

«Время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — подчеркнул он.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения России не включают волнующие Вашингтон вопросы. По его словам, проект договора не смог «развеять» обеспокоенность американской стороны.

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