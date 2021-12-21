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Григорий Лепс впервые прокомментировал развод с женой после 20 лет брака

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 10:06
Шоу-бизнес
Григорий Лепс впервые прокомментировал развод с женой после 20 лет брака
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 21 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс впервые высказался о новом статусе после стремительного расставания с женой Анной Шаплыковой. Супружескую пару развели 20 декабря.

Исполнитель подтвердил, что он официально расстался с супругой. В настоящее время, как указал Лепс, у него «хорошее семейное положение».

«Статус «свободен» у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я артист, а артист свободен сам по себе», — честно заявил 59-летний певец.

Несмотря на разрыв отношений, Новый год любимец публики встретит с семьей. После чего он отправится на работу, а потом вновь вернется к родным, пишет kp.ru.

Сообщения о разводе Лепса и его жены стали громом среди ясного неба для многочисленных фанатов. Поклонники были шокированы, что союз, длившийся более 20 лет, распался. Что стало причиной разрыва, неизвестно, ясно только то, что инициатором расставания выступила Шаплыкова.

Лепс остается одним из самых востребованных артистов. Его выступление на новогоднем корпоративе стоит немалых сумм. Как выяснилось, певец требует 12 миллионов рублей. Его гонорар за выступление на новогодней вечеринке больше, чем у звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая берет от 8 до 10 миллионов рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Григорий Лепс впервые прокомментировал развод с женой после 20 лет брака
развод лепс личная жизнь
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