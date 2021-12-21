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Неопытная автомобилистка разбила две машины в Мордовии
Происшествия
Неопытная автомобилистка разбила две машины в Мордовии
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Саранск, 21 декабря. В ГИБДД Атяшевского района Мордовии прокомментировали ДТП с участием начинающей водительницы.

По данным регионального ГИБДД, дорожная авария в поселке Атяшево произошла 20 декабря по вине девушки, управлявшей «Ладой Приорой». Выяснилось, что плохо усвоившая правила ПДД автомобилистка, выезжая на автотрассу с второстепенной дороги, не пропустила Renault Megane, сообщают «Известия Мордовии». Отмечается, что в результате столкновения «Лады Приоры» с двумя легковыми машинами никто серьезно не пострадал.

Ранее ФАН сообщал о ДТП в Твери, в котором получил травмы малолетний ребенок. Водитель Mitsubishi врезался в двигавшийся перед ним Citroen. Он не успел вовремя затормозить, так как не соблюдал безопасную дистанцию.

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Все новости / Происшествия / Неопытная автомобилистка разбила две машины в Мордовии
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