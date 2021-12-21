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Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 21 декабря. Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-главе государства Петру Порошенко не бежать из страны.

Политик дала бывшему президенту совет после обвинения в госизмене. Порошенко ранее заподозрили в таком преступлении.

«Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — подчеркнула Тимошенко.

Экс-премьер также посоветовала Порошенко не сдаваться и идти в ЕСПЧ для публичного разбирательства. Тимошенко призвала бывшего президента Украины набраться мужественности и смелости, чтобы доказать свою невиновность.

Порошенко ранее покинул родную страну и уехал за границу после попытки Государственного бюро расследований предъявить ему обвинение. Экс-президент отправился в турне по Турции и Польше.

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украина порошенко тимошенко
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