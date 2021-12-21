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Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем

Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 21 декабря. Военно-воздушные силы США не намерены сворачивать свою деятельность в Черноморском регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, минобороны приняло такое решение в связи с «сохраняющейся обеспокоенностью» Вашингтона относительно якобы имеющейся напряженности на границах Украины.

«Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать», — добавил чиновник, выступая на пресс-конференции.

В последнее время на Западе активно обсуждают тему якобы готовящегося «наступления» российской армии на Украину. Москва беспочвенные нападки решительно отвергает. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о «вторжении» России на Украину — это «истерика», которая «нагнетается искусственно», передает RT.

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