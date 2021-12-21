Москва, 21 декабря. Действия Запада во время следствия и судебного разбирательства по делу MH17 демонстрируют его определенные политические цели против Москвы. Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Леонков.

По словам политолога, их деятельность можно расценить как скоординированную операцию против российского государства и ополченцев Донецкой Народной Республики. Леонков указал на отсутствие желания у голландского суда удовлетворять запросы стороны защиты. Также военный эксперт подчеркнул, что прокуратура Нидерландов поддерживает во всем версию произошедшего глазами Соединенных Штатов.

«Все эти данные были предоставлены, была предоставлена часть переговоров. Все эти доказательства голландской стороной не воспринимаются за доказательства», – раскрыл скрытые мотивы Запада в деле MH17 после очередного заседания Леонков.

Ранее сообщалось, что голландский суд отклонил запрос стороны защиты по делу MH17 о передаче всех материалов, касающихся свидетеля, который заявил о том, что воздушное судно не могло быть сбито ЗРК «Бук». Соответствующее признание сделал судья Хендрик Стинхейс.