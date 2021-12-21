Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 10:05
10:04
Происшествия
В Петербурге приезжие похитили и избивали мужчину ради 30 тыс. рублей
10:03
Общество
Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов
09:57
Происшествия
Двух мертвых женщин нашли на месте пожара в Ачинске
09:55
Происшествия
Шестилетняя девочка спасла из горящего дома двухлетнего брата в Прикамье
09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
09:50
Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
09:47
Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
09:47
Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
09:46
Происшествия
Командующего внутренними войсками МВД Киргизии задержали за растрату 400 тыс. долларов
09:44
Технологии
Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17

Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
Prt Scr courtmh17.com

Москва, 21 декабря. Действия Запада во время следствия и судебного разбирательства по делу MH17 демонстрируют его определенные политические цели против Москвы. Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Леонков.

По словам политолога, их деятельность можно расценить как скоординированную операцию против российского государства и ополченцев Донецкой Народной Республики. Леонков указал на отсутствие желания у голландского суда удовлетворять запросы стороны защиты. Также военный эксперт подчеркнул, что прокуратура Нидерландов поддерживает во всем версию произошедшего глазами Соединенных Штатов.

«Все эти данные были предоставлены, была предоставлена часть переговоров. Все эти доказательства голландской стороной не воспринимаются за доказательства», – раскрыл скрытые мотивы Запада в деле MH17 после очередного заседания Леонков.

Ранее сообщалось, что голландский суд отклонил запрос стороны защиты по делу MH17 о передаче всех материалов, касающихся свидетеля, который заявил о том, что воздушное судно не могло быть сбито ЗРК «Бук». Соответствующее признание сделал судья Хендрик Стинхейс.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
mh17 зрк бук голландский суд
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать