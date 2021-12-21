Где рожали своих детей представители королевской семьи Великобритании

Королевские особы тоже рожают и иногда по нескольку наследников. В какую цену обходятся им роды, и бывает ли так, что принцессы пользуются услугами государственных медучреждений? Журналисты Marie Claire изучили этот вопрос.

В декабре английский аист принес премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и его супруге Кэрри второго ребенка. На удивление сограждан, для родов ими была выбрана обычная муниципальная больница, входящая в систему Национальной службы здравоохранения Англии.

Эксперты по родам и беременности CFAH изучили самые дорогие пакеты услуг родов по-королевски в разных медицинских учреждениях Великобритании и США.

Выяснилось, что самая любимая невестка королевы графиня Уэссекская оказалась самой экономной представительницей монаршей династии, выбрав самую обычную британскую муниципальную больницу. Возможно именно поэтому Софи — самая любимая родственница Елизаветы.

Госпиталь «Санта-Барбара Коттедж»

Самое дорогостоящее медучреждение, конечно же, выбрала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Она рожала в госпитале «Санта-Барбара Коттедж» в Калифорнии и потратила примерно 20 тысяч фунтов стерлингов, согласно исследованиям CFAH.

«В каждой из родильных комнат есть кресло, кресло-качалка и диван в дополнение к родильной кровати с большим количеством подушек для комфорта. В каждой комнате есть Wi-Fi, видеомонитор и компьютерная клавиатура. Есть меню для заказа еды и обслуживание в номерах, а также кладовая, чтобы роженицы и их близкие могли приготовить себе закуски в любое время, когда захотят», — указано в описании палат Santa Barbara Cottage Hospital.

Естественные роды в данной больнице стоят 10 тысяч фунтов стерлингов, кесарево сечение — 20. Как именно появилась на свет Лилибет Сассекская, доподлинно неизвестно.

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Портлендская больница

Принцессы Беатрис и Евгения родились в частном роддоме на Грейт-Портленд-стрит в Вестминстере. Их мать — герцогиня Сара, стала первой представительницей монаршей фамилии, кто решился на роды в больнице, не относящейся к системе Национальной службы здравоохранения NHS. И принцесса Евгения позднее родила здесь своего сына — Августа. Исторически сложилось так, что здесь появляются на свет дети звезд британской кулинарии. Именно здесь появились на свет наследники Гордона Рамзи и Джейми Оливера.

Супруг принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли-Моцци появился на свет в 1983 году именно здесь, а в 2019 году здесь рожала и герцогиня Меган, когда появился ее первенец.

Полный пакет услуг здесь будет стоить от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч фунтов стерлингов, а финальная сумма полностью зависит от выбранного матерью питания и даже игрушек для детей и памятных сувениров.

«Благодаря пятизвездочному питанию, ультрасовременному оборудованию, безраздельному вниманию консультанта и изготовленным вручную серебряным сувенирам для малышей это может обойтись родителям в несколько десятков тысяч фунтов стерлингов», — посчитали в CFAH.

Больница Челси и Вестминстера

Принцесса Беатрис выбрала частное крыло больницы Челси и Вестминстера. По данным CFAH, ценник там зависит от того, выберет ли мама услуги акушерки или консультанта.

Самый дешевый комплект называется «пакет для вагинальных родов». Его стоимость составляет 6475 фунтов стерлингов, а вот самый дорогой уже именуется «платиновым пакетом неотложной помощи или выборного отделения». Он стоит 9050 фунтов стерлингов.

С добавлением услуг акушерки стоимость немного меняется. «Пакет вагинальных родов» в этом случае будет стоит 8775 фунтов стерлингов, а «платиновый» обойдется британской матери в 10 650.

В этом роддоме есть даже шампанское (75 фунтов стерлингов) и копченый лосось для того, чтобы как следует отметить радостное событие.

В палатах клиники установлены современные телевизоры с плоскими экранами, а также роскошные душевые кабины.

Крыло Линдо больницы Святой Марии

Больница расположена в районе Паддингтон. Здесь рожали принцесса Анна, принцесса Диана и герцогиня Кэтрин — так называемые представительницы нового поколения Виндзоров. Им не хотелось рожать в домашних условиях, как это было принято раньше.

Global Look Press / Peter Heimsath/Consolidated

Примеру старших родственниц последовала и герцогиня Кэтрин. В Линдо родился не только Уильям, но и все трое его детей и племянников.

Пиппа Миддлтон взяла пример со старшей сестры.

«Эксклюзивное родильное отделение предпочитает ряд высокопоставленных пациентов, и цены начинаются от 5900 фунтов стерлингов за одну ночь и могут вырасти до 6275 фунтов стерлингов за самый роскошный пакет», — описано на сайте CFAH.

Также там сообщается, что если матери захочется остаться еще на одну лишнюю ночь, то это обойдется в 1175 фунтов стерлингов.

Цена за проживание в одном из люксов предоставляется ​​по запросу и составляет примерно 7500 фунтов стерлингов. В пакет входит акушерское обслуживание, больничные сборы, собственно сам прием акушерки и анализы крови, плата педиатру за первого ребенка, а также уход за детьми, питание, традиционный английский чай и возможность проживания супруга.

Фримли-Парк

Больница, расположенная в Суррее входит в Национальную службу здравоохранения. Здесь оба раза рожала «любимая невестка королевы», графиня Софи.

«Маленькая дочь Софи родилась раньше срока, и ей пришлось пройти экстренное кесарево сечение в больнице Фримли-Парк в Кэмберли, финансируемой NHS», — заявили эксперты CFAH.

Несмотря на трудности, в 2014 году Софи снова выбрала Фримли для рождения своего второго ребенка и также открыла новое неонатальное отделение. Сегодня учреждение NHS Frimley Park Hospital экипировано по последнему слову техники.

В каждой палате отдельная просторная ванная комната. Есть общий родильный бассейн. Также при больнице есть традиционный центр родов Mulberry, где акцент делается на родах без медицинского вмешательства.

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