Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16

Москва, 21 декабря. Компания Apple готовится к обновлению нескольких линеек продукции на iOS 16. Однако не все смартфоны и iPad смогут перейти на новую операционную систему.

Презентация новой iOS 16 состоится на конференции WWDC в 2022 году. Вскоре пользователи смогут испытать обновление на своих смартфонах. Однако переход на очередное ПО может быть недоступен для держателей iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первой версии iPhone SE. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Обновление также обойдет стороной iPad mini 4, Air 2 и iPad пятого поколения. Ограничения могут быть связаны с особенностями операционной системы — не исключено, что она потребует от гаджетов оснащения чипом А10.

Apple также готовится обновить версию iPhone серии SE. Бюджетная модель нового поколения вскоре будет запущена в пробное производство и окажется на витринах магазинов уже в 2022 году.