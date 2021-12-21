Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 10:05
10:04
Происшествия
В Петербурге приезжие похитили и избивали мужчину ради 30 тыс. рублей
10:03
Общество
Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов
09:57
Происшествия
Двух мертвых женщин нашли на месте пожара в Ачинске
09:55
Происшествия
Шестилетняя девочка спасла из горящего дома двухлетнего брата в Прикамье
09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
09:50
Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
09:47
Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
09:47
Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
09:46
Происшествия
Командующего внутренними войсками МВД Киргизии задержали за растрату 400 тыс. долларов
09:44
Технологии
Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16

Технологии
Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 21 декабря. Компания Apple готовится к обновлению нескольких линеек продукции на iOS 16. Однако не все смартфоны и iPad смогут перейти на новую операционную систему.

Презентация новой iOS 16 состоится на конференции WWDC в 2022 году. Вскоре пользователи смогут испытать обновление на своих смартфонах. Однако переход на очередное ПО может быть недоступен для держателей iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первой версии iPhone SE. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Обновление также обойдет стороной iPad mini 4, Air 2 и iPad пятого поколения. Ограничения могут быть связаны с особенностями операционной системы — не исключено, что она потребует от гаджетов оснащения чипом А10.

Apple также готовится обновить версию iPhone серии SE. Бюджетная модель нового поколения вскоре будет запущена в пробное производство и окажется на витринах магазинов уже в 2022 году.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Пользователи iPhone 6 и 6s Plus не смогут обновить смартфоны до iOS 16
apple iphone ios
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать