Стоимость продуктов для селедки под шубой выросла в России на 16%

Москва, 21 декабря. Ингредиенты для традиционного в РФ новогоднего угощения — салата «Сельдь под шубой» — выросли в цене за год на 16%. Об этом сообщили ТАСС в маркетплейсе «СберМаркет».

Онлайн-сервис изучил цены на базе данных продаж товаров свыше 120 ретейлеров, сотрудничающих со «СберМаркетом», и сравнил средние расценки по всей стране в декабре 2020 года и в декабре текущего года.

Согласно полученной информации, приготовление селедки под шубой на пять порций в 2021 году обойдется в 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей, сообщил собеседник агентства.

В классический рецепт салата «Сельдь под шубой» входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и селедка. Наиболее заметно подорожала рыба: ее цена увеличилась за год на 70 рублей в среднем по РФ. Сейчас сельдь в масле (800 граммов) стоит 162 рубля.

Молочная продукция, плодоовощные товары и ряд других продуктов могут подорожать перед Новым годом. Об этом ранее предупредил глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.