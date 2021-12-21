Гадалка Рудна назвала имена для детей, которые могут притянуть неудачу в 2022 году

Москва, 21 декабря. Экстрасенс Евгения Рудна перечислила имена, которыми не стоит называть новорожденных в 2022 году. Они могут привлечь неудачу и несчастье.

В список «несчастливых» имен для мальчиков в грядущем году вошли Руслан, Максим, Сергей и Вениамин. По словам гадалки, особенно сложно будет ребенку с именем Руслан. Оно имеет тюркское происхождение и переводится как «лев». Мир же вступает в Год Тигра. Имя будет соперничать с годом рождения. Есть риск, что мальчик вырастет нервным и тревожным. Остальные имена имеют «фонетическую массу», а сумма произносимых звуков и история появления не сочетаются с наступающим годом под номером 2022.

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Что касается девочек, не стоит выбирать имена Галина, Надежда, Эльвира и Кристина. Они могут притянуть неудачу в наступающем году. Также не рекомендуется проявлять оригинальность, чтобы выделить ребенка среди других. Это может плохо повлиять на здоровье малыша в будущем, уверена гадалка. В 2022 году лучше называть детей звучными именами, в которых есть буква Р.

«Ожидается, что 2022 год принесет людей бойких, сильных, храбрых и самоотверженных. Задача родителей – не превратить эту уверенность в агрессию или подавленность. Смело называйте своих мальчиков Андрей, Мартин, Ярослав, а девочек – Мария, Арина, Варвара или Вера», — дала советы экстрасенс в беседе с «Мозаикой».

Астролог Тамара Глоба в свою очередь составила прогноз для всех знаков зодиака на 2022 год. Она рассказала, к кому судьба будет благосклонна, а кому придется преодолевать трудности.